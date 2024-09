Motorradfahrer (18) nach Frontalcrash mit Transporter schwer verletzt

„Gegen 17Uhr lenkte ein 18-jähriger österreichischer Motorradlenker sein Motorrad auf der B182 Brennerstraße, im Gemeindegebiet von Matreiwald, in Fahrtrichtung Norden. Zur selben Zeit lenkte ein 69-jähriger österreichischer Landwirt seinen landwirtschaftlichen Transporter auf derselben Straße in Fahrtrichtung Süden“, berichtet die Polizei. An der Unfallstelle bog der Landwirt nach links auf seine Hofstelle ein und befand sich quer zur Fahrbahn, als er den Motorradlenker, welcher zuvor einen Pkw überholte, auf diesen zufuhr.

Junger Biker wurde schwer verletzt

Der Motorradfahrer prallte frontal gegen den Transporter und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde von anhaltenden Fahrzeuglenkern und in weiterer Folge von einem Notarzt und einem Team vom Roten Kreuz erstversorgt und anschließend in das LKH Innsbruck gebracht. Der Landwirt blieb unverletzt. Am landwirtschaftlichen Transporter entstand erheblicher Sachschaden und am Motorrad Totalschaden.