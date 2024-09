Tödlicher Motorradunfall am Gaisberg: Eine Tote (24), zwei Verletzte

Am frühen Abend des 20. Septembers ereignete sich am Gaisberg kurz vor der „Zistelalm“ ein Verkehrsunfall mit drei Motorrädern, bei dem eine 24-jährige Lenkerin tödlich verletzt wurde. Aus bisher unerklärlichen Gründen dürfte eine Motorradlenkerin in einer unübersichtlichen Rechtskurve die Kontrolle über das von ihr gelenkte Motorrad verloren haben. Zwei nachkommende Motorradfahrer konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zur Kollision mit der gestürzten Unfalllenkerin. Die zuerst gestürzte Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die beiden nachfolgenden Motorradfahrer wurden unbestimmten Grades verletzt und mittels Rettung in das Unfallkrankenhaus gebracht. Die Gaisberg Landesstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Aufräumarbeiten im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt.