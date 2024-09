Soldaten mit Herz laden ein: „Gemma KAC schaun?“

Veröffentlicht am 21. September 2024, 08:13 / ©Soldaten mit Herz

Auch in diesem Jahr setzt der gemeinnützige Verein Soldaten mit Herz die beliebte Aktion „Gemma KAC schaun?“ fort und lädt Kinder und Jugendliche aus dem SOS Kinderdorf Moosburg zu Heimspielen des EC KAC ein. Dank der engen Zusammenarbeit mit den KAC-Fanclubs „Stiege 19“ und dem neu zur Aktion hinzugekommenen Fanclub Vikings kann die Anzahl der Einladungen pro Spiel von fünf auf zehn Personen erhöht werden. Heuer werden also je nachdem, ob der Einzug in die Playoffs gelingt, mindestens 50 Personen eingeladen.

KAC-Spiele als „wunderbare Gelegenheit“, um Teamgeist kennenzulernen

John Patrick Platzer, Präsident von Soldaten mit Herz, zeigt sich erfreut über die verstärkte Unterstützung: „Es ist großartig zu sehen, wie wir durch die Kooperation mit den Fanclubs noch mehr Kindern und Jugendlichen ein unvergessliches Erlebnis bieten können. Der Besuch der KAC-Spiele ist für sie eine wunderbare Gelegenheit, die besondere Stimmung in der Halle mitzuerleben und Teil des Teamgeistes und der Leidenschaft für den Eishockeysport zu werden.“

KAC-Goodie-Bag für Kinder

Der KAC-Fanshop unterstützt die Aktion auch dieses Jahr und stellt jedem Kind am Spieltag ein Goodie-Bag zur Verfügung, gefüllt mit Fanartikeln, die für große Begeisterung sorgen werden. „Frankie’s Restaurant, Bar & Café“ beteiligt sich ebenfalls erneut und sorgt für das leibliche Wohl der jungen Gäste mit Speisen und Getränken während des Spiels.