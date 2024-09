Rückkehr der Donau-Schifffahrt: Blue Danube nimmt Verkehr wieder auf

Alle City Cruises auf dem Donaukanal in Wien sowie die Dinner Cruise an Bord der MS Wien finden am kommenden Wochenende planmäßig statt. Auch in der Wachau wird der Linienverkehr wieder aufgenommen: Die MS Austria legt um 10:15 Uhr in Krems und um 13:50 Uhr in Melk ab. Eine weitere Rundfahrt mit Start- und Zielhafen Krems beginnt um 15:45 Uhr. Der Wachau-Brunch am Sonntag findet wie gewohnt statt.

Wiederaufnahme wird erst entschieden

Aufgrund der Hochwasserschäden durch das extreme Wetter am vergangenen Wochenende ist die Anlegestelle Dürnstein jedoch vorübergehend nicht nutzbar. Über die Wiederaufnahme weiterer Strecken und eine Rückkehr zum regulären Fahrplan wird in den nächsten Tagen in Abhängigkeit vom Wasserstand der Donau entschieden.