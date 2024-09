Pöckauer Jahreskirchtag: Feiern, Kufenstechen und Livemusik im Festzelt

Heute Abend startet der Pöckauer Jahreskirchtag, zu dem die Burschenschaft Pöckau herzlich einlädt. Bis Montag wird in einem beheizten Festzelt am Bahnhof getanzt, gesungen und gefeiert. Los geht es heute um 20 Uhr mit den „DJs vom Lond“, die den Besuchern zusätzlich einheizen werden. Am morgigen Sonntag findet um 9 Uhr eine Festmesse mit anschließendem Frühschoppen statt, bevor es am Nachmittag mit dem traditionellen Kufenstechen mit Lindentanz zünftig wird. Am Abend spielen die „Musibuam“ ab 17 Uhr im Festzelt auf und um 21.21 Uhr findet eine Verlosung statt. Auch am Montag wird noch ordentlich weitergefeiert: Um 16 Uhr findet eine Messe statt, im Anschluss gibt es erneut ein Kufenstechen und Tanz im Festzelt, wo „Die Karawanken“ für Stimmung sorgen. Um 22.22 Uhr findet auch am Montag eine Verlosung mit den Vorverkaufskarten statt. Sonntags und montags gibt es einen Abhol- und Heimbringedienst, der unter 0650 58 45 706 gebucht werden kann. Am Samstag gibt es einen Shuttledienst.