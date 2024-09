Blitzrettung in Oberösterreich: Jäger befreit Kleinkind

Am Nachmittag des 20. September 2024 spazierte eine afghanische Familie aus dem Bezirk Grieskirchen im Tal der Sieben Mühlen in Peuerbach auf einem markierten Wanderweg entlang des Leithenbachs. In der Nähe des Kraftwerks bei Knotzberg 16, etwa fünf Meter vom Weg entfernt, besichtigte die Familie eine Wehranlage. Die zweijährige Tochter kletterte auf die Anlage und fiel in den offenen Schacht, wodurch sie in die Wehranlage gezogen wurde. Der 31-jährige Vater versuchte vergeblich, seine Tochter zu retten, und rief um Hilfe.

Jäger kam zur Hilfe

Ein 44-jähriger Jäger aus der Umgebung hörte die Rufe und öffnete eine 20 Meter entfernte Schachtöffnung. So konnte er das Mädchen aus dem Wassertunnel befreien und den bereits alarmierten Einsatzkräften übergeben. Das Kind war ansprechbar und wurde zusammen mit der Mutter ins Krankenhaus nach Wels gebracht. Dank des schnellen Handelns des Jägers konnte Schlimmeres verhindert werden.

