Ein Jahr nach Beschluss: Österreich unterstützt über 3.300 NS-Opfer

Veröffentlicht am 21. September 2024, 09:03 / ©APA / Georg Hochmuth

Außerdem wollte die Regierung ihre besondere Verantwortung gegenüber den Verfolgten des NS-Regimes betonen. Dazu gehörte eine einmalige Gestezahlung von rund 5.000 Euro pro Person.

Auszahlungen abgeschlossen

Der Nationalfonds, der für die Umsetzung verantwortlich ist, hat die Auszahlungen weitgehend abgeschlossen. Über 3.300 NS-Opfer weltweit, die meisten in Österreich, gefolgt von den USA, Israel und anderen Ländern, haben diese Unterstützung erhalten. Insgesamt wurden 16,9 Millionen Euro ausbezahlt. In Fällen, in denen die Begünstigten nach dem Stichtag verstorben sind, erhielten die Erben die Zahlung.

Große Bedeutung

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka betonte die Bedeutung dieser Unterstützung in Zeiten zunehmenden Antisemitismus: „Österreich stellt sich seiner Verantwortung und gibt den Überlebenden Gehör.“ Auch Hannah Lessing, vom Nationalfonds, begrüßte die Möglichkeit, den betagten Überlebenden diese Anerkennung zukommen zu lassen, die oft in schwierigen Lebensumständen leben.

Unterstützung beantragen

Zusätzlich zu den Gestezahlungen können sozial bedürftige NS-Opfer weitere Unterstützung beantragen. Seit 2023 wurden hierfür 700.000 Euro ausgezahlt. Seit der Gründung des Nationalfonds 1995 haben über 30.000 Personen eine Gestezahlung erhalten, insgesamt wurden über 171 Millionen Euro ausgezahlt.