GipfelglÃ¼ck fÃ¼r alle: Mit dem Rollstuhl auf die Koralm

Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust, sondern auch ein Hobby vieler Österreicherinnen und Österreicher. Dass dieses Vergnügen nicht jedem vergönnt ist, daran denken jedoch die wenigsten. Andreas Schober aus dem Lavanttal bildet hier eine Ausnahme: Er hat sich eine Aktion überlegt, um Personen im Rollstuhl den Gipfelsturm zu ermöglichen. Gemeinsam mit dem Landesfreiwilligenreferent Markus Monsberger vom Roten Kreuz organisierte er das Inklusionsprojekt „In die Berg bin i gern“: Am 28. September geht es für fünf beeinträchtigte Personen auf den Gipfel der Koralm, den Großen Speikkogel (2.140 Meter).

Aufi auf’n Berg – mit dem alpintauglichen Rollstuhl

„Die Idee für die Aktion kam mir, als ich gelesen habe, dass es alpintaugliche Rollstühle gibt“, erklärte Initiator Andreas Schober gegenüber 5 Minuten. Der St. Andräer, der sowohl bei der Bergrettung als auch beim Roten Kreuz ehrenamtlich tätig ist, überlegte sich daraufhin ein Konzept, um Personen im Rollstuhl ein Bergerlebnis zu ermöglichen. Am 28. September ist es nun nach jahrelanger Vorbereitung endlich so weit: Fünf Klienten im Rollstuhl werden einzeln von Bergrettern, Sanitätern des Roten Kreuzes und Ärzten auf einem Wanderweg auf den Großen Speikkogel geführt. „Insgesamt haben sich etwa 20 Helfer gemeldet“, ist Schober stolz. Zwischen 9 und 16 Uhr werden für jeden Klienten eineinhalb bis zwei Stunden Zeit veranschlagt, um zum Schutzhaus der Koralpe und wieder zurück zu kommen. „Den alpintauglichen Rollstuhl haben wir von der Katholischen Kirche Kärnten gemietet“, erklärte Schober.

Schober: „Nicht nur reden, sondern machen“

Die Teilnehmer an der Aktion, die sich vorab angemeldet haben, werden am 28. September von Rotkreuz-Fahrzeugen vom Parkplatz des Schigebiets Koralpe oder zu Hause abgeholt und im Koralpenhaus verpflegt. Für Speis und Trank für Helfer und Klienten sorgt der gemeinnützige Verein „Club 41“. Danach geht es für die Rollstuhlfahrer in Begleitung auf den Gipfel. Initiator Andreas Schober freut sich bereits auf die Aktion: „Für uns ist es wichtig, dass nicht nur über Inklusion geredet wird, sondern dass wirklich etwas gemacht wird.“ Jetzt muss nur mehr das Wetter mitspielen, dem Schober etwas besorgt entgegenblickt: „Eine solche Aktion ist sehr stark vom Wetter abhängig. Bei schlechter Witterung kann natürlich sein, dass wir sie am letzten Tag noch absagen müssen.“ Nun heißt es also abwarten und Daumen drücken, dass das Inklusionsaktion stattfinden kann und den Teilnehmern ein herrlicher Blick ins Lavanttal ermöglicht wird – von ganz oben.