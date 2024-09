Nachbarschaftsfest in Graz: Grieskram findet heute statt

Am heutigen Samstag findet wieder das Nachbarschaftsfest Grieskram im Grazer Stadtteil Gries statt.

Veröffentlicht am 21. September 2024, 09:45 / ©5 Minuten

„Ein Bezirk besser als sein Ruf“, so steht es groß auf der Veranstaltungs-Website geschrieben. „Grieskram ist ein für alle zugängliches Nachbarschaftsfest. Von Kebabbuden bis hin zu Kunstvereinen, gemeinsam kann getanzt, gesungen, diskutiert, gelauscht, gegessen, gelacht und gefeiert werden“, so der Gedanke hinter dem Event in Gries.

Gries mit buntem Programm beleben

Von Live-Konzerten, über diverses Kulinarik-Angebot aus aller Welt bis hin zum Flohmarkt bei Omas Teekanne zeigt sich das Programm vielfältig und bunt. Der Omas Flohmarkt startet bereits ab 10 Uhr, weiteres Unterhaltungsangebot folgt dann um 11 Uhr und zieht sich bis in die späten Abendstunden. Auch eine Aftershowparty in der Grazer Postgarage ab 22 Uhr ist Teil des Programms.