„Man will uns ans Leben“: Sonderschau zu rechtsextremem Terror

Mit einer Sonderschau beleuchtet das kärnten.museum bis zum 24. November 2024 den Briefbombenterror gegen österreichische Minderheiten in der Zeit von 1993 bis 1996. Die Ausstellung der „Initiative Minderheiten“ mit dem Titel „Man will uns ans Leben“ erinnert an den Schrecken des rechtsextremen Terrors und gedenkt zugleich der Opfer. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen kommentieren dabei Facetten der Geschehnisse aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Explosive Post an Minderheitenangehörige in den 90ern

Zwischen 1993 und 1996 erhielten in ganz Österreich insgesamt 25 Personen und Organisationen explosive Post. Im gleichen Zeitraum detonierten in Kärnten und im Burgenland drei Spreng- bzw. Rohrbomben. Die Anschläge hatten vier Tote, vier lebensgefährlich Verletzte und neun Verletzte zur Folge. Der Terror adressierte ausschließlich Minderheitenangehörige und ihre Unterstützerinnen. Die Ausstellung der Initiative Minderheiten erinnert an den Schrecken des rechtsextremen Terrors und die Angst, die Österreichs Minderheiten vier Jahre lang begleitete. Sie gedenkt der Opfer, lässt Betroffene zu Wort kommen und beleuchtet die Rolle des politischgesellschaftlichen Klimas der 1990er Jahre für die Gewalttaten. Videointerviews mit Zeitzeuginnen und Experten kommentieren Facetten der Geschehnisse aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

©LPD Kärnten/Eggenberger Landeshauptmann Peter Kaiser begrüßte die Anwesenden bei der Ausstellungseröffnung.

Kaiser appelliert: Aufarbeitung statt Verdrängung

Am Donnerstag eröffnete Landeshauptmann und Kulturreferent Peter Kaiser die Ausstellung offiziell. „Wir eröffnen heute eine Ausstellung, die zum Nachdenken und zum Selbstreflektieren anregt“, so der Landeshauptmann. Er selbst habe einen persönlichen Bezug zu dieser Ausstellung. „Auch ich habe die Opfer teilweise persönlich gekannt und stand mit ihnen in regelmäßigem Kontakt.“, sagte Kaiser. Er erinnerte daran, dass es 46 Jahre dauerte, bis mit Franz Vranitzky der erste Bundeskanzler eine Mitschuld Österreichs an den Gräueln des Zweiten Weltkrieges eingestand. „Vieles wurde verdrängt und nicht aufgearbeitet und heute sind diese Einstellungen mehr denn je en vogue. Wir erleben einen Rückzug auf das Nationale“, so Kaiser. „Wenn man Ingeborg Bachmann folgt und die Geschichte uns andauernd lehrt, sie aber keine Schüler findet – dann ist diese Ausstellung ein Versuch, dem entgegenzutreten“, erklärte der Landeshauptmann.

Aktuell Anstieg bei rechtsextremen Straftaten

Wolfgang Muchitsch, Direktor des kärnten.museum, hieß alle anwesenden Gäste bei der Eröffnung herzlich willkommen. Er nahm bei seiner Begrüßung unter anderem Bezug auf die steigende Anzahl rechtsextremer Straftaten in Österreich. „Täglich geschehen in Österreich rund drei rechtsextreme Straftaten. Sie lehnen die Werte unseres verfassungsrechtlichen Staates ab. Rechtsextreme Gruppierungen nehmen Gewalt in Kauf und setzen sie gezielt ein. Seine blutigste Spur zog der Rechtsextremismus bislang in den Jahren 1993 bis 1996 durch Österreich“, so Muchitsch. Diesem Bombenterror widme sich die aktuelle Ausstellung. „Wir beziehen als kärnten.museum Haltung zu den drängendsten Themen unserer Zeit“, so der Museumsdirektor, der allen Sponsoren und Partnern für die Zusammenarbeit dankte.

Eröffnungsfeier mit musikalischer Untermalung

Zur Ausstellung sprachen Cornelia Kogoj und Gamze Ongan von der „Initiative Minderheiten“. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung von Klaus Karlbauer. Sein Film „Multimedialer Demokratiechor“ feierte im Anschluss an die Eröffnung seine Premiere. Darin wird der Frage „Wie klingt Demokratie?“ nachgegangen. Bei der Eröffnung ebenfalls dabei waren unter anderen Nationalratsabgeordnete Olga Voglauer, Landtagsabgeordneter Stefan Sandrieser und Ulrike Sturm von der Kärntner Kulturstiftung. Bis 24. November kann man die Ausstellung im kärnten.museum besuchen.