Verkehrsunfall in Tirol: 36-Jähriger mit Kleinmotorrad verletzt

Ein 36-jähriger Österreicher fuhr am 20. September 2024 um 23:25 Uhr mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Kleinmotorrad auf der Speckbacherstraße in St. Johann in Tirol. In der Nähe einer Baustelle kam es zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall, bei dem er sich Verletzungen unbestimmten Grades zuzog. Der Fahrer verweigerte einen Alkomattest und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins BKH St. Johann in Tirol gebracht.

Verdacht

Er steht im Verdacht, das Kleinmotorrad kurz vor dem Unfall unbefugt in der Achenallee in St. Johann in Tirol in Betrieb genommen zu haben und besitzt keine gültige Lenkerberechtigung für diese Fahrzeugklasse. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie an die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel werden folgen.