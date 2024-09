Wiener Weinwandertag 2024: Genussvolle Wanderungen durch die Weingärten

Veröffentlicht am 21. September 2024, 10:59 / ©ÖBB/Lehrner

„Der Wiener Weinwandertag ist die ideale Gelegenheit, die Wiener Weingärten genussvoll zu erkunden“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Vier Routen stehen zur Auswahl, und es gibt wieder einen Verkaufsstand mit Bioprodukten der Marke „Wiener Gusto“.

Einige Wanderwege

Die Wanderwege führen durch die Bezirke 16, 19, 21 und 23. Neben den Hauptstrecken sind auch kleinere Teilstrecken möglich. Alle Routen sind kinder- und seniorenfreundlich, mit speziellen Wegen für Familien mit Kinderwagen.

Köstlichkeiten

An beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr bieten Winzer*innen ihre Köstlichkeiten aus Keller und Küche an. Am Weingut Wien Cobenzl gibt es außerdem eine Auswahl der Bio-Marke „Wiener Gusto“, darunter verschiedene Wild-Leberkäsesemmeln und Weine.

Die Wanderstrecken umfassen: