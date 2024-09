In Oberösterreich: Motorradfahrer verletzt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein 70-jähriger Amerikaner fuhr am 20. September 2024 um 17:35 Uhr mit seinem PKW in Mauerkirchen aus einer Kurzparkzone auf die B142 – Mauerkirchner Landesstraße in Richtung Moosbach. Neben ihm saß seine 70-jährige Frau, während zwei weitere Amerikaner auf der Rückbank Platz genommen hatten. Zur selben Zeit war ein 22-jähriger Deutscher mit einem Motorrad auf der B142 in Richtung Moosbach unterwegs. Der 70-Jährige übersah das Motorrad, was zu einem seitlichen Zusammenstoß führte. Dabei prallte das Motorrad gegen einen in der Kurzparkzone abgestellten Anhänger.

Ins Krankenhaus gebracht

Der 22-Jährige, der auf der B142 zu Boden fiel, wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Braunau gebracht. Die Insassen des Autos blieben unverletzt.