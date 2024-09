92-Jährige mit Rollator ausgeraubt: Nun stehen drei Männer vor Gericht

Am Dienstag, den 24. September, stehen drei Männer am Klagenfurter Landesgericht vor Richter Dietmar Wassertheurer. Ihnen wird zur Last gelegt, am 11. Juli einen skrupellosen Raub begangen zu haben: Sie sollen einer 92-Jährigen in St. Veit an der Glan die Handtasche gewaltsam entrissen haben. Die Dame ging am Rollator.

Handtasche aus „Geldnot“ geraubt?

Die drei Männer (24, 28 und 36) aus dem Bezirk St. Veit an der Glan flohen vom Tatort und wurden dank guter Personenbeschreibung bei der sofort eingeleiteten Fahndung kurz darauf von der Polizei festgenommen. Als Motiv nannten sie bei der ersten Einvernahme „Geldnot“. Die Polizei konnte die Handtasche der Frau sicherstellen und auch das Bargeld, das sich darin befunden hatte. Die Männer wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, am Dienstag müssen sie sich vor dem Richter verantworten.