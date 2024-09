Steirischer „Re-Use-Herbst“: 46 Veranstaltungen in 15 Tagen

Das Land Steiermark und die steirischen Abfallwirtschaftsverbände (AWV) laden von 20. September bis zum 4. Oktober zum bereits dritten steirischen „Re-Use-Herbst“ ein. In diesem Rahmen finden im ganzen Land Veranstaltungen und Aktionen zum Thema Re-Use statt.

46 Re-Use-Veranstaltungen in 15 Tagen

„Der Weg hin zu einer steirischen Kreislaufwirtschaft geht nur gemeinsam! Daher freut es mich, dass wir rund 125 Unternehmerinnen und Unternehmer sowie zahlreiche Institutionen als Partner für den ‚Re-Use-Herbst′ gewinnen konnten. Gemeinsam setzen wir ein Zeichen für das Wiederverwenden, statt Ressourcen zu verschwenden″, sagt Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl. Der „Ramsch und Raritätenmarkt“ der Caritas Steiermark gestern bildete den Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen in allen steirischen Regionen – von der Re-Use-Messe in Leibnitz bis hin zum 3. Umweltkirtag in Leoben. In 15 Tagen finden 46 Re-Use-Veranstaltungen statt, es werden mehrere tausend Besucherinnen und Besucher erwartet.

Kreislaufwirtschaft verbindet Soziales und Ökologisches

Eine von vielen Partnerorganisationen des steirischen „Re-Use Herbst“ ist die Caritas der Diözese Graz-Seckau. Sie führt bereits seit 40 Jahren Beschäftigungsprojekte, die mit dem Sammeln, Upcyceln und Weiterverkauf eine wichtige Rolle bei Wiederverwertung und Müllreduktion spielen. Sie verbinden auf diese Weise soziale Hilfsangebote mit ökologischer Kreislaufwirtschaft. Vizedirektorin Petra Prattes: „Wir feiern in diesem Jahr das 100-jährige Bestehen der Caritas Steiermark unter dem Motto ‚Ein gutes Leben für alle‘. Dieses gute Leben ist nur erreichbar, wenn wir das Soziale und das Ökologische verbinden. Das geschieht in den Beschäftigungsprojekten der Caritas. Der ‚Re-Use-Herbst′ gibt mit seiner großen Breitenwirkung einen wichtigen Impuls und animiert dazu, mit dem Einkauf von Second-Hand Ware oder mit Sachspenden Teil dieses Kreislaufes zu werden.″

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.09.2024 um 11:32 Uhr aktualisiert