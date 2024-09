Mordverdacht in Wien: Nach diesem Mann wird nun gefahndet

Wie bereits am 4. September 2024 berichtet, wurde am selben Tag in den Vormittagsstunden die Polizei alarmiert, da eine 91-jährige Frau leblos in ihrem Haus vorgefunden wurde. Näheres dazu hier: Mordverdacht: Tote Frau (91) in Wien aufgefunden!

Tatverdächtiger ausgeforscht

An der Frau wurden tödliche Verletzungen, zugefügt durch stumpfe Gewalt, sowie Einbruchsspuren am Haus festgestellt, weshalb Beamte des Landeskriminalamts Wien, Ermittlungen aufgrund des Verdachts auf Fremdverschulden aufgenommen haben. Im Zuge der Obduktion wurde festgestellt, dass der mutmaßliche Täter Handlungen gegen die sexuelle Integrität der 91-Jährigen gesetzt und sie dann durch Schläge mit einem stumpfen Gegenstand getötet haben muss. Aufgrund der DNA Spurensicherung sowie intensiver und engagierter Ermittlungen ist es den Kriminalbeamten gelungen, einen 52–jährigen slowakischen Staatsangehörigen auszuforschen, welcher nun dringend verdächtig ist, die Pensionistin getötet zu haben.

Personenbeschreibung des Tatverdächtigen Der Mann ist etwas 160 cm groß, hat eine Stoppelglatze, eine feste Statur, spricht slowakisch, ungarisch und gebrochen die deutsche Sprache. Er hat zwei Tätowierungen: Handrücken links: Punkte, Unterarm links: Blume, Unterarm rechts: Pflanzenmotiv (Blatt oder ähnliches)

©LPD Wien Dieser Mann wird gesucht

Polizei bittet um Hinweise

Sachdienliche Hinweise werden streng vertraulich sowie auf Wunsch auch anonym behandelt und an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.

Geldauslobung für sachdienliche Hinweise Für Hinweise, die zur Festnahme des Täters führen, wird vom Verein der Freunde der Wiener Polizei ein Geldbetrag in der Höhe von 5.000 Euro ausgelobt. Insbesondere folgende Fragen werden an die Bevölkerung gerichtet: Wer kennt diese Person oder den Aufenthaltsort dieses Mannes?

Wurde jemandem von der Tat berichtet oder hat jemand gehört, dass eine Person mit einschlägigem Täterwissen darüber geredet hat?

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.09.2024 um 12:09 Uhr aktualisiert