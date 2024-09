Verkeimtes Wasser sorgt weiter für leere Supermarktregale in Klagenfurt

Auch am Samstag stehen Kunden in Klagenfurt teils vor leeren Wasserregalen.

Die Verunreinigung des Klagenfurter Trinkwassers durch Enterokokken-Bakterien, die gestern im Zuge von Routinekontrollen festgestellt wurde, sorgt nach wie vor für leere Supermarktregale. Die Klagenfurter Gesundheitsbehörde hat gestern die Empfehlung ausgesprochen, entweder Wasser aus der Leitung vor dem Konsum abzukochen oder Wasser in Flaschen zu kaufen. Ein Lokalaugenschein in einem großen Supermarkt in Klagenfurt zeigt, dass die Klagenfurter die Empfehlung ernst nehmen – in den Wasserregalen herrscht auch am Samstag teils gähnende Leere.

©5 Minuten Die Kunden nahmen die Empfehlung der Klagenfurter Gesundheitsbehörde ernst. ©5 Minuten Die Wasservorräte in den Supermärkten werden schnell aufgekauft.

Warnung bis Montag aktiv?

Laut Berichten des ORF sollte zumindest bei größeren SPAR-Märkten das Wasser nicht ausgehen. Es seien genügend Reserven vorhanden, um auch heute Samstag ausreichend Nachschub zu bieten. Die Stadt Klagenfurt war heute nicht für ein Update in Bezug auf die Wasserfrage erreichbar. Laut gestriger Aussendung wird mit Hochdruck an der Behebung der Verunreinigung und der Wiederherstellung der Wasserqualität gearbeitet. Es kann noch nicht ausgeschlossen werden, dass auch das Leitungswasser in der Gemeinde Magdalensberg betroffen ist. Berichten der Kleinen Zeitung zufolge soll die Warnung vermutlich bis Montag aufrecht bleiben.