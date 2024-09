Zusammenstoß am Reumannplatz: 78-jährige Fußgängerin verletzt

Veröffentlicht am 21. September 2024, 12:38 / ©5 Minuten

Ein 60-jähriger Autofahrer war am Reumannplatz in Richtung Davidgasse unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Ettenreichgasse nach links abbiegen. Zur gleichen Zeit wollte eine 78-jährige Fußgängerin die Fahrbahn des Reumannplatzes überqueren. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin verletzt wurde.

Hilfe geleistet

Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien leisteten der Frau notfallmedizinische Hilfe, bevor sie ins Krankenhaus gebracht wurde. Nach einer ambulanten Behandlung konnte sie bereits wieder nach Hause entlassen werden. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien übernahm die Ermittlungen vor Ort.