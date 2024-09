Nach brutalem Überfall in Gries: Verschärft FAGtory die Sicherheit?

Veröffentlicht am 21. September 2024, 12:44 / ©Montage: 5 Minuten & The Fagtory/ Julia Schuster

Am 8. September 2024 wurde ein 27-jähriger Grazer Opfer eines brutalen Überfalls, als er von der Grazer Postgarage ausgehend den Heimweg antreten wollte. Zu dem Vorfall kam es in den frühen Morgenstunden in der Dreihackengasse, als der junge Mann von einem Unbekannten hinterrücks attackiert und ausgeraubt wurde.

„Ich lag am Boden und sie traten mich weiter“

Das Opfer hat mit 5 Minuten über die schrecklichen Momente gesprochen. „Ich habe ein Schädel-Hirn-Trauma und eine retrograde Amnesie erlitten. Deshalb kann ich mich auch kaum an etwas erinnern“, erzählte er. Einige Szenen der furchtbaren Nacht blieben ihm jedoch im Gedächtnis: „Wörter wie ‚Schwuchtel‘ fielen. Ich lag am Boden und kann mich noch an die Tritte und die Beschimpfungen erinnern. Dann bin ich im LKH aufgewacht“, berichtet er gegenüber 5 Minuten.

Queer Event FAGtory findet monatlich in der Poga statt

Einmal im Monat wird die Grazer Postgarage zum Schauplatz der Veranstaltungsreihe FAGtory, welche vor allem queeren Personen einen Safe-Space zum Feiern bieten will. „Die Party hat das politische und gesellschaftliche Ziel, die Sichtbarkeit von LGBTIQA+ Personen zu fördern und Barrieren zu cis-hetero Welten abzubauen“, so der Grundgedanke hinter dem Event, welches auch als Sex-positive-Party bekannt ist.

Verschärftes Sicherheitskonzept am 28. September?

In einer Woche, nämlich am letzten Samstag im September findet die nächste FAGtory statt. Reagieren die Veranstalter auf den brutalen Überfall und nehmen diesen zum Anlass, die Sicherheitsmaßnahmen der Party zusätzlich zu verstärken? Wir haben nachgefragt. „Wir sind uns der Probleme im Park vor der Postgarage schon seit Längerem bewusst und stehen deshalb bereits in engem Kontakt mit der Polizei. Auch das Personal der Postgarage und unser eigenes Awareness-Team sind seit Beginn unserer Veranstaltungen besonders sensibilisiert“, so der Organisator Joe Niedermayer von den RosaLila PantherInnen gegenüber 5 Minuten.

„Etablierte Maßnahmen intensivieren“

Bei der nächsten Fagtory will man die bereits etablierten Maßnahmen noch intensiver umsetzen. „Neben der Polizei, dem Sicherheitspersonal der Postgarage und unserem Awareness-Team ist mittlerweile auch die Stadt Graz mit allen Akteur:innen im Gespräch“, heißt es ergänzend. Alle Beteiligten suchen nach nachhaltigen und vor allem friedlichen Lösungen, wird betont. „Die wichtigste Rolle vor Ort spielt das Sicherheitspersonal, da sie immer präsent sind – nicht nur bei großen Veranstaltungen wie der FAGtory. Die Securitys kennen den Park auch bei kleineren Events in der Postgarage“, so Niedermayer.

Häufig gestellte Fragen Was ist die FAGtory? Die FAGtory ist eine Eventreihe, die monatlich in der Grazer Postgarage stattfindet. Organisiert wird die Veranstaltung von den RosaLila PantherInnen, dem Schwulen- und Lesbenverband in Graz. Die Veranstaltung ist bekannt als Sex-positive-Party und Queer-Event. Was ist das Ziel der Fagtory? Die Party hat das politische und gesellschaftliche Ziel, die Sichtbarkeit von LGBTIQA+ Personen zu fördern und Barrieren zu cis-hetero Welten abzubauen. Alle Gäste sollen die Möglichkeit bekommen etwas dazu zu lernen und ihren persönlichen Horizont zu erweitern. Auch wenn sie noch keine Erfahrungen auf solchen Events haben. Darin unterscheiden wir uns zu andern großen Sex- oder Bodypositive Partys. Was bedeutet Sex Positivity? Der Begriff impliziert, dass man seine und die Sexualität anderer vorbehaltlos annimmt. Jeder soll sich sexuell entfalten können. Eine Norm existiert nicht mehr. Quelle: Neue Zürcher Zeitung Was ist ein Queer Event? Queere Partys schaffen für die LGBTIQ+ Community einen sicheren und befreienden Raum, um sich frei auszudrücken, zu tanzen und die Musik zu genießen, ohne Diskriminierung oder Vorurteile. Quelle: queerfreiburg.de Wie oft findet die FAGtory statt? Einmal im Monat Was ist die wichtigste Regel auf der FAGtory? Yes is Yes und NO is NO. Muss ich homosexuell, trans oder bi sein, um reingelassen zu werden? Nein, die „Fagtory“ ist ein Event, wo alle herzlich willkommen sind, gemeinsam Diversität zu feiern. Kann man auf der FAgtory Sex haben? Ja, es gibt einen separaten Darkroom im ersten Stock, der räumlich abgetrennt und gedimmt ist. An allen anderen Orten ist Sex nicht erlaubt. Was ist ein Darkroom? Heutzutage gibt es verschiedene Umsetzung. In manchen Darkrooms ist es fast dunkel, in anderen das Licht nur gedimmt. Manche sind größer, manche kleiner – hier zeigt sich eine breite Gestaltungsmöglichkeit. Ursprünglich wurden Darkrooms für Homosexuelle konzipiert, die sonst keinen Raum hatten, wo sie sich miteinander anonym treffen konnten. Welche Richtlinien gelten im Darkroom? Konsens, Respekt und Sicherheit. Alle sollen sich gut fühlen!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.09.2024 um 12:47 Uhr aktualisiert