Wasser-Warnung in Klagenfurt bleibt aufrecht: Wasserausgabestelle eingerichtet

Veröffentlicht am 21. September 2024, 12:50 / ©SK

Weiterhin aufrecht bleibt die vorsorgliche Empfehlung der Gesundheitsbehörde, das Leitungswasser im gesamten Stadtgebiet von Klagenfurt, sowie in einem Teil der Gemeinde Magdalensberg, im Bereich von der Stadtgrenze Klagenfurt bis Deinsdorf, nicht direkt aus der Leitung zu trinken. Das gab die Gesundheitsbehörde der Stadt Klagenfurt Samstagmittag in einer Presseaussendung bekannt. Der Grund ist eine Verunreinigung des Trinkwassers durch Enterokokken-Bakterien, die gestern im Zuge von Routinekontrollen festgestellt wurde. Das Trinken von abgekochtem Wasser ist laut Gesundheitsbehörde unbedenklich möglich. Trotzdem sorgt das verunreinigte Wasser gestern und heute für einen Run auf die Wasservorräte der Klagenfurter Supermärkte.

Wasserausgabestelle im Innenhof der Stadtwerke

Zusätzlich wurde seitens des Bürgermeisters Christian Scheider gemeinsam mit der Stadtwerke Klagenfurt AG eine Wasserausgabestelle organisiert. Diese befindet sich im Innenhof der Stadtwerke Klagenfurt AG, St. Veiter Straße 31. Bis heute, Samstag, 18 Uhr, werden dort kostenlos von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt Wasserflaschen verteilt. Dieses Service ist in erster Linie für Familien mit Kleinkindern und für Seniorinnen und Senioren gedacht und gilt, solange der Vorrat reicht. Die Einfahrt in den Innenhof der Stadtwerke Klagenfurt AG befindet sich in der Krassnigstraße.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.09.2024 um 13:01 Uhr aktualisiert