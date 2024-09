Neues Format fördert Zusammenarbeit von Chirurgie und OP-Pflege

V. l. n. r.: OA Priv.-Doz. Dr. Christof Mittermair, Barmherzige Brüder Salzburg, Prim. Univ.- Prof. Dr. Matthias Biebl, Ordensklinikum Linz, Prim. Prof. Dr. Felix Aigner, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz, Univ.-Prof. Dr. Robert Sucher, Leiter der Klinischen Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie am Uniklinikum Graz und Gastgeber der Team Force 2024, Hans- Peter Bernroider, Erbe Elektromedizin, Christian Schodl, Arthrex, Viktor Lehner, Head of Sales der AFS Medical GmbH.

V. l. n. r.: OA Priv.-Doz. Dr. Christof Mittermair, Barmherzige Brüder Salzburg, Prim. Univ.- Prof. Dr. Matthias Biebl, Ordensklinikum Linz, Prim. Prof. Dr. Felix Aigner, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz, Univ.-Prof. Dr. Robert Sucher, Leiter der Klinischen Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie am Uniklinikum Graz und Gastgeber der Team Force 2024, Hans- Peter Bernroider, Erbe Elektromedizin, Christian Schodl, Arthrex, Viktor Lehner, Head of Sales der AFS Medical GmbH.

Veröffentlicht am 21. September 2024, 13:19 / ©LKH-Univ. Klinikum Graz/Laura Schaffelhofer

Es gibt kaum Bereiche, in denen es so wichtig ist, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen wie im Setting einer OP. OP-Teams, die harmonieren, sich gegenseitig wertschätzen und unterstützen, sind unverzichtbar für eine medizinische Versorgung auf erstklassigem Niveau. Ein neuartiges Tagungs- und Trainingsformat zollt dem Rechnung. Beide Disziplinen, die im OP kooperieren, begegnen sich auf einer Tagung, die für beide Berufsgruppen als Team konzipiert ist.

Optimale Patientenversorgung nur durch gemeinsame Zusammenarbeit

Gastgeber der Team Force 2024 ist Univ.-Prof. Dr. Robert Sucher, Leiter der Klinischen Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie. „Diese Tagung bringt Chirurgen sowie Chirurginnen und Pflegepersonal aus dem Bereich der Allgemein- und Viszeralchirurgie zusammen, um gemeinsam ihre Fähigkeiten in der minimal invasiven kolorektalen und hepatobiliären Chirurgie zu trainieren“, erzählt Sucher. „Im Zentrum steht die Philosophie, dass optimale Patientenversorgung nur durch eine enge Zusammenarbeit aller Berufsgruppen im Operationssaal erreicht werden kann.“ Durch gemeinsames Training und Wissensaustausch können Chirurgen und Pflegepersonal ihre individuellen Stärken und Fachkenntnisse perfektionieren, um im Alltag die beste Versorgung für ihre Patienten gewährleisten zu können. Die Tagung richtet sich an Fachärzte und Mitarbeiter der OP-Pflege, die jeweils als Team teilnehmen. „An dem neuen Format gab es reges Interesse“, freut sich der Gastgeber. Die Veranstaltung ist ausgebucht, interdisziplinäre Teams aus ganz Österreich tagen derzeit in Graz.

Gemeinsames Arbeiten an Körperspendern

Der Schwerpunkt liegt auf dem gemeinsamen Arbeiten an Körperspendern, begleitet wird das Training von ausgebildeten Tutoren. Tag eins widmet sich der minimalinvasiven OP des Dickdarms und des Rektums, Tag zwei der Leberresektion. Im Rahmen der Veranstaltungen können auch die neuesten auf dem Markt erhältlichen Geräte getestet werden. „Es geht aber vor allem um ein neues Miteinander in der Medizin, um eine Kultur der Wertschätzung, um einen Austausch und ein Verstehen in einem neuen Rahmen.“