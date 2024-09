Bundesliga: TSV Hartberg will sich heute drei Punkte in Klagenfurt holen

Rhythmus ist für den TSV aktuell ein Fremdwort. Denn neben dem letzten Ligaspiel gegen den GAK am 31. August (1:1) gab es eine Woche davor die Spielverschiebung des Auswärtsspiels in Salzburg, Anfang September folgte die Länderspielpause und letzten Sonntag die Unwetter bedingte Spielabsage gegen die WSG Tirol (Neuaustragung kommenden Donnerstag, den 26. September um 18.30 Uhr). „Unsere Jungs sowie das Trainerteam rund um Interimstrainer Markus Karner brennen auf das Spiel, wollen sich für das viele Training und die durchaus guten Leistungen zu Saisonbeginn belohnen und den ersten Saisonsieg einfahren“, heißt es vom TSV.

Stimmen aus der Kabine

Interimstrainer Markus Karner sagt: „Die Austria aus Klagenfurt steht unter Peter Pacult in der Arbeit gegen den Ball für maximales Bewusstsein, Kompaktheit und Disziplin. Im Umschaltspiel agieren sie sehr geradlinig Richtung Torabschluss. Wir hatten eine weitere Trainingswoche Zeit an unseren Ideen zu feilen, unsere Inhalte zu vertiefen und uns gezielt auf den Gegner vorzubereiten. Jetzt freuen wir uns als Mannschaft, diese Inhalte auch endlich in einem Pflichtspiel bestätigen zu können. Wenn uns das gelingt, sind wir davon überzeugt, dass wir die Heimreise über die Pack mit drei Punkten im Gepäck antreten werden.“ Innenverteidiger Fabian Wilfinger betont ergänzend: „Wir haben eine sehr gute Trainingswoche hinter uns, und uns gut auf das Spiel in Klagenfurt vorbereitet. Die ganze Mannschaft und das Trainerteam machen in der nicht ganz einfachen Phase eine sehr gute Arbeit. Die Stimmung in der Mannschaft ist super, deshalb bin ich überzeugt, dass wir am Samstag drei Punkte mit nach Hartberg nehmen werden.“