Mit 19 Jahren Chefin: Anna Holzer übernimmt die Aichinger Hütte am Dobratsch

Die Aichinger Hütte am Dobratsch hat ab 1. Oktober eine neue Pächterin: Die frischgebackene Maturantin Anna Holzer übernimmt das Zepter im Almgasthaus. Wir haben mit der sympathischen 19-Jährigen über ihre Pläne und ihren Werdegang gesprochen.

„Als Chefin hilft man überall mit“

Während andere junge Menschen nach der Matura häufig eine Auszeit nehmen, um sich zu orientieren, startet Anna Holzer mit Vollgas ins Berufsleben – und das gleich als Chefin. „Die früheren Chefleute gehen in Pension und haben einen Nachfolger gesucht, da hat sich das irgendwie ergeben“, erklärt die 19-Jährige, die bereits davor fünf Jahre lang auf der Hütte mitgearbeitet hat. Das ist auch der Grund, warum sie mit den Abläufen auf der Aichinger Hütte bestens vertraut ist. „Der alte Chef hat mir vieles gezeigt und mich in allen Bereichen geschult“, so Holzer gegenüber 5 Minuten. Auf die Frage, in welchem Bereich sie vordergründig tätig sein werde, hat die CHS-Maturantin, die im Rahmen ihrer schulischen Ausbildung die Konzessionsprüfung absolviert hat, eine klare Antwort: „Als Chefin hilft man überall mit, wo man gerade gebraucht wird.“

Fokus auf regionale Spezialitäten

Holzers Team wird sich aus drei fixen Mitarbeitern und einigen Praktikanten und Aushilfskräften zusammensetzen. „Meine Mama und meine Geschwister werden mir tatkräftig zur Hand gehen“, ist die 19-Jährige dankbar. Fürs Erste möchte sie das Angebot beibehalten, das den bisherigen Erfolg der Aichinger Hütte garantiert hat – Schmankerln mit frischen Zutaten aus der Region. „Wir sind zum Beispiel für unser Backhendl und den Kaiserschmarrn bekannt und auch für unsere Fischgerichte. Ich werde darauf achten, dass so viele Zutaten wie möglich von umliegenden Bauern kommen“, so Holzer.

Holzer blickt positiv in die Zukunft der Aichinger Hütte

Die Aichinger Hütte wird unter der neuen Führung ihre Öffnungszeiten beibehalten, das bedeutet, in der Wintersaison sind Anna Holzer und ihr Team von 10 bis 17 Uhr für ihre Gäste da. „Wir freuen uns auf viele Gäste, auf zufriedene Gäste, und ich werde mein Bestes geben, dass die Aichinger Hütte so toll bleibt, wie sie jetzt ist“, erklärt die 19-Jährige auf die Frage nach ihren Zukunftsaussichten. Vor Herausforderungen schreckt Holzer nicht zurück: „Vor allem am Höhepunkt der Saison kann die Arbeit körperlich sehr anstrengend sein, aber das geht schon.“ Angst vor ihrer neuen Aufgabe hat die aufgeweckte 19-Jährige nicht, wie sie uns abschließend mitteilt: „Bürokratisch ist alles erledigt. Momentan sehe ich der Übernahme gelassen entgegen.“