Caritas gibt Pflegewohnhaus Frauenberg ab – wer jetzt übernimmt

„Wir haben uns schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen“, so Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler: „Wir hätten unsere Tätigkeit in Frauenberg gerne aufrecht erhalten, müssen aber erkennen, dass dies unter den gegebenen Rahmenbedingungen für uns als gemeinnützige Organisation leider nicht möglich ist.“ Die Caritasdirektorin appelliert an die Politik, in der stationären Pflege ein besonderes Augenmerk auf kleine Häuser zu richten: „Die Normkostenschlüssel sind an Häusern mit mindestens 70 Plätzen orientiert; für kleinere Häuser braucht es individuelle, angepasste Lösungen.“

Nach vier Jahren war Evaluierung geplant

Die Caritas hat das Pflegewohnhaus Frauenberg mit 36 Plätzen, das im Eigentum des Benediktinerstiftes Admont steht, im Jänner 2020 übernommen. „Wir wussten, dass das Haus in seiner Struktur schwierig zu führen ist. Das ist auch allen Verantwortlichen bekannt“, hält die Caritasdirektorin fest: „Nach vielen Gesprächen mit den Vertretern des Stifts Admont, die den Wunsch an uns herangetragen hatten, das Haus zu übernehmen, haben wir 2019 zugesagt, uns dieser Herausforderung zu stellen. Dabei war vereinbart, nach vier Jahren eine Evaluierung vorzunehmen.“ Diese habe schließlich, da sich die Rahmenbedingungen im Laufe der Jahre durch Corona, Personalmangel und die Finanzierung nicht gebessert, sondern verschärft haben, zu der Entscheidung geführt, das Pflegewohnhaus an das Stift zurückzugeben.

MAVIDA Group als neue Betreiber

Entscheidend sei auch gewesen, dass die Struktur des Hauses die Betreuung sehr personalintensiv macht: „Dieser hohe Personalaufwand ist nicht durch den Pflegeschlüssel des Landes gedeckt“, so Tödtling-Musenbichler. Das Stift Admont hat darauf hin einen neuen Betreiber gesucht und sich für die MAVIDA Group entschieden. Im Einvernehmen mit dem künftigen Träger wurde im Sinne einer kontinuierlichen Betreuung vereinbart, dass die MAVIDA Group in die Arbeitsverträge der bisherigen Caritas- Mitarbeiter eintritt. Damit ist sichergestellt, dass alle Bewohner weiterhin von den Mitarbeitern betreut werden, die ihnen vertraut sind. Auch für die Mitarbeiter ist garantiert, dass sie zu denselben Rahmenbedingungen weiterbeschäftigt sind wie bisher, heißt es.

„Es muss angepasste Lösungen geben“

Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler: „Das Beispiel Frauenberg zeigt, worauf wir beim Land immer hingewiesen haben: in einem kleinen Haus entstehen individuell Sonderkosten, die nicht durch den Normkostenschlüssel gedeckt sind. Zudem können mit einem Personalpool in dieser Größe auftretende Engpässe nicht ausgeglichen werden. Hier muss es angepasste Lösungen geben.“ Gerade in den Regionen sei es aber für die Menschen wichtig, Pflegewohnhäuser in erreichbarer Nähe zum früheren Wohnort zu haben. Die Caritasdirektorin bekräftigt die langjährige Forderung der Pflegeorganisationen nach einer Vereinheitlichung: „Schluss mit dem Fleckerlteppich in der Pflege und Betreuung: Wir brauchen österreichweit gleiche Leistungen, Kosten, Verfügbarkeiten und Unterstützungen. Alle, die Pflege oder Betreuung brauchen, sollen sie bekommen – unabhängig vom Wohnort. In der Steiermark stehen wir in konstruktivem Austausch mit dem zuständigen Landesrat. Es wird auch auch hier raschere Lösungen brauchen zum Wohle der Bewohner und Mitarbeiter vor allem in der Langzeitpflege.“

„Pflege geht uns alle etwas an“

Tödtling-Musenbichler sagt: „Die Caritas Steiermark bleibt weiterhin stark in der Pflege. Sie ist eine tragende Säule unserer Tätigkeit für Menschen in der Steiermark. Wir sind seit 100 Jahren mit Angeboten für Menschen von der Geburt bis zum Lebensende da, und daran wird sich im Grundsatz nichts ändern. In unseren künftig 15 Pflegewohnhäusern und an den 19 Standorten des Betreuten Wohnens arbeiten wir weiterhin mit rund 850 Mitarbeitenden täglich daran, den Menschen ein gutes Leben in Würde bis zuletzt zu ermöglichen. Wir bilden auch künftig sowohl junge Menschen als auch erfahrene Quereinsteiger in den so notwendigen Pflege- und Betreuungsberufen aus. Denn die Pflege ist ein Zukunftsthema, das uns alle angeht.“