„Ich bin stolz“: Günther Albel bleibt Vorsitzender der SPÖ Villach

Veröffentlicht am 21. September 2024, 15:57 / ©SPÖ Villach

Bürgermeister Günther Albel wurde mit einem klaren Votum von 100 Prozent der Delegiertenstimmen erneut als Vorsitzender der SPÖ Villach bestätigt. Seit mehreren Jahren prägt Albel die politische und soziale Entwicklung der Stadt. Mit seiner klaren Vision hat er Villach zu einer dynamisch wachsenden Stadt gemacht.

„Ich bin stolz, an der Spitze einer Partei zu stehen“

„Die Wiederwahl ist für mich ein starkes Zeichen des Vertrauens und der Geschlossenheit. Dafür bin ich den Delegierten sehr dankbar. Ich bin stolz, an der Spitze einer Partei zu stehen, die sich in Villach konsequent für Solidarität, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Fortschritt einsetzt“, sagte Günther Albel nach der Wahl.

Eindrucksvolle Wiederwahl

Landeshauptmann Peter Kaiser gratulierte Günther Albel herzlich: „Ich gratuliere Günther Albel zu seiner eindrucksvollen Wiederwahl als Vorsitzender der SPÖ-Villach ganz herzlich. Er hat mit seinem Team in den letzten Jahren federführend dazu beigetragen, dass sich Villach immerfort positiv weiterentwickelt. Mit seiner umsichtigen, konsensorientierten und von respektvollem Umgang geprägten Art führt Günther Albel sowohl die SPÖ-Villach als auch die Draustadt selbst zu immer weiteren Erfolgen. Es ist gut, mit dir auch eine starke, anerkannte Stimme in der SPÖ-Kärnten an meiner Seite zu wissen.“