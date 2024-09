Reparaturarbeiten am Dach: Mann (42) stÃ¼rzte von der Leiter

Veröffentlicht am 21. September 2024, 16:49 / ©5 Minuten

Am 21. September 2024 um 7.50 Uhr war ein 42-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus St. Veit an der Glan bei Bekannten zu Besuch. Im Zuge dieses Besuches half er bei Reparaturarbeiten am Dach des Carports.

Der Mann verlor das Gleichgewicht

Im Laufe dieser Arbeiten stieg er auf eine Leiter, um zwei Schrauben zu befestigen. Dabei verlor er das Gleichgewicht und fiel von der Leiter auf den gepflasterten Boden. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Friesach gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.09.2024 um 17:01 Uhr aktualisiert