Nach tödlichem Felssturm: Bärenschützklamm wiedereröffnet

Wanderer und Wanderinnen können ab Sonntag bis Ende Oktober wieder über die mehr als 3.000 Trittstufen durch die Klamm gehen und das „Naturjuwel“ genießen, hieß es seitens der Sektion Mixnitz des Österreichischen Alpenvereins. Um rund 1,7 Millionen Euro wurden die über 160 Brücken und Leitern repariert und Sicherheitsmaßnahmen gesetzt.

Katastrophe in der Klamm: Steinschlag fordert drei Leben und führt zu drastischen Sicherheitsmaßnahmen

Am 8. Juli 2020 waren bei einem Fotopunkt auf einem Steg in der Klamm mehrere Felsbrocken auf Besucherinnen und Besucher gestürzt. Drei Menschen kamen ums Leben. Die Wiedereröffnung war lange nicht sicher, denn die Behörde erteilte Auflagen. Sicherungsmaßnahmen mussten gesetzt werden, um möglichst gut vor weiteren Steinschlägen zu schützen. Von ursprünglich rund 600.000 Euro schossen die Kosten auf die nun mehr als 1,7 Millionen Euro in die Höhe.

Umfangreiche Sicherungsmaßnahmen: Klamm wird zur anspruchsvollen Einbahn-Wandertour

Stahlnetze, die teilweise mehr als 60 Meter lang und vier Meter hoch sind, wurden gespannt – unter Einsatz von Hubschraubern. Von den ursprünglich 164 Brücken und Leitern wurden bei den Arbeiten rund zwei Drittel beschädigt und mussten komplett neu gebaut werden. Nun umfasst die Klamm 168 Leitern und Brücken. Sie ist rund 1,5 Kilometer lang und wird im Gegensatz zu früher nunmehr als schwarz markierte, sprich schwere Wandertour geführt. Außerdem wird sie ab sofort ausschließlich als Einbahn geführt. Früher konnte man die Klamm am späten Nachmittag auch noch retour gehen. Das ist nun aber aus Sicherheitsgründen nicht mehr erlaubt, schilderte Bergrettungswart Sigi Wenter bei der Eröffnung.

Wiedereröffnung der Klamm: Wanderer feiern Freudentag

Die ersten Gäste am Samstag in der Klamm waren übrigens die zahlreichen Sponsoren, Spender und Spenderinnen, die die Wiedereröffnung möglich gemacht haben: Sie haben von den 1,7 Millionen Euro rund 200.000 Euro zur Sanierung beigesteuert. 700.000 Euro zahlte das Land Steiermark und der Steiermark Tourismus, 800.000 Euro wurden vom Österreichischen Alpenverein geleistet. Am Samstag durfte übrigens auch schon eine 60-köpfige Wandergruppe aus Tschechien durch die Klamm. Behördlich freigegeben wurde die Route erst vor wenigen Tagen durch die Bürgermeisterin von Pernegg, Eva Schmidinger. Sie sprach am Samstag von einem „Freudentag“ für die Gemeinde Pernegg an der Mur, zu der der Ortsteil Mixnitz gehört.

Erinnerung an die Tragödie: Schweigeminute zur Eröffnung der sanierten Klamm

Gerhard Jantscher, Vorstand der Alpenvereinssektion Mixnitz, war ebenfalls froh, dass die Sanierung nun abgeschlossen ist. Er vergaß aber auch nicht zu erwähnen, was vor mehr als vier Jahren passiert war. Daher wurde zu Beginn der feierlichen Eröffnung eine Schweigeminute für die drei zu Tode gekommenen Wanderer abgehalten.

„Tor zum Almenland“

Die Bärenschützklamm liegt im Grazer Bergland, nördlich der steirischen Landeshauptstadt und damit am „Tor zum Almenland“, so Jantscher. Vor dem tödlichen Felssturz haben jährlich rund 40.000 Besucher die Klamm durchstiegen, deren Geschichte bis ins Jahr 1901 zurückreicht. Vor 2020 kam es in der 120-jährigen Historie der Wanderroute zu keinem einzigen tödlichen Unfall. Jantscher hoffte, dass auch zumindest die kommenden 120 Jahre unfallfrei verlaufen.

Klamm als „Kraftort“: Wiederbegehbarkeit als großer Kraftakt

Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) zeigte sich demütig vor der Klamm, einem „Kraftort“, wie sie es nannte. Es sei aber auch ein „Kraftakt“ gewesen, den Weg durch sie hindurch wieder begehbar zu machen. Ab 1. November ist die Klamm während des Winters gesperrt. Im Frühjahr soll sie dann wieder für die gesamte Sommersaison 2025 geöffnet sein. (APA/red. 21.9.2024)

