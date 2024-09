Parfumdiebstahl in Klagenfurt: Unbekannter Täter entkommt mit Beute

Am Freitag, dem 20. September 2024 um 16.37 Uhr stahl ein bisher unbekannter Täter in einem Geschäft in Klagenfurt mehrere hochpreisige Parfums. Dabei verwendete der Dieb eine präparierte Einkaufstasche. Danach verließ er das Geschäft in unbekannte Richtung. Der Schaden beträgt mehr als 2.000 Euro.