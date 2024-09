Stadt Klagenfurt bietet auch am Sonntag kostenloses Wasser an

Die Stadt Klagenfurt bietet auch am morgigen Sonntag kostenloses Wasser an. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.

Die Stadt Klagenfurt bietet auch am morgigen Sonntag kostenloses Wasser an. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.

Zahlreiche Bürger haben heute, 21. September 2024, schon Wasserflaschen am Gelände der Stadtwerke geholt. Da auch morgen die vorsorgliche Empfehlung der Gesundheitsbehörde aufrecht bleibt, wird die Aktion verlängert. Bürger können somit auch am morgigen Sonntag, 22. September 2024, von 9 bis 15 Uhr in den Innenhof der Zentrale der Stadtwerke Klagenfurt AG, St. Veiter Straße 31, kommen und sich dort mit kostenlosem Wasser in Flaschen eindecken.

Angebot gilt, solange der Vorrat reicht

Organisiert wird diese Aktion gemeinsam von Stadt und den Stadtwerken. Dieses Service ist aufgrund des eingeschränkten Angebotes in erst Linie für Familien mit Kleinkindern und für Senioren gedacht, aber natürlich kann grundsätzlich jeder Bürger hinkommen. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.

Trinken von Wasser aus städtischen Wasserleitungen soll bis auf Weiteres verzichtet werden

Abgekochtes Wasser aus der Wasserleitung kann weiterhin unbedenklich getrunken werden. Auch Duschen oder Zähne putzen ist gefahrlos möglich. Lediglich auf das Trinken von Wasser aus städtischen Wasserleitungen und auch von städtischen Wasserbrunnen im öffentlichen Raum soll bis auf Weiteres verzichtet werden. Die Stadtwerke Klagenfurt AG arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Wasserqualität. Die genaue Ursache der Verunreinigung steht weiterhin noch nicht fest.