88-Jährige verwechselte Pedale und kracht in Schaufenster

Eine 88-jährige Frau verwechselte beim Ausparken scheinbar das Gaspedal mit dem Bremspedal und fuhr in die Auslagescheibe eines Geschäfts.

Veröffentlicht am 21. September 2024, 17:41 / ©BMI / Egon Weissheimer

Heute zur Mittagszeit wollte eine 88-jährige Frau aus dem Pinzgau in Kaprun in Salzburg von einem Parkplatz ausparken. „Laut ersten Erkenntnissen verwechselte die Lenkerin das Gaspedal mit dem Bremspedal und fuhr in die Auslagescheibe eines Geschäftes“, heißt es seitens der Polizei. Die Pinzgauerin zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde von den Rettungskräften ins Krankenhaus transportiert. „Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt“, wird abschließend mitgeteilt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.09.2024 um 17:45 Uhr aktualisiert