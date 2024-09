Letzter Wunsch erfüllt: Sturm und Hochwasser können Johann nicht stoppen

Es regnete in Strömen, die Straßen standen unter Wasser, doch für den gebürtigen Steirer Johann, den es nach Oberösterreich verschlagen hat, sowie für die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Wunscherfüller-Vereins „Rollende Engel“ spielte das Wetter vor wenigen Wochen keine Rolle. Der letzte Wunsch des 67-jährigen Familienvaters lautete: „Ins Freilichtmuseum.“ Ein Ort, der in ihm Erinnerungen an seine Kindheit in der Steiermark weckte – seine wahre Heimat, die er im Herzen nie verlassen hat. Dieser Wunsch wurde trotz der Unwetterwarnungen wahr.

„Noch einmal nach Stübing ins Freilichtmuseum“

Johann, geboren und aufgewachsen in der grünen Steiermark, wurde vor wenigen Wochen mit einer schweren Krankheit diagnostiziert. Das Krankenhaus war für ihn seitdem ein zweites Zuhause, aber sein Herz schlug für etwas anderes. „Noch einmal nach Stübing ins Freilichtmuseum“ – dieser Wunsch ging Johann nicht mehr aus dem Kopf.

Verein „Rollende Engel“ erfüllen Johann seinen letzten Herzenswunsch

Der Verein „Rollende Engel“, der sich auf die Erfüllung letzter Herzenswünsche spezialisiert hat, wurde verständigt. Ihre Mission: Johann, seinen Herzenswunsch zu erfüllen. „Unsere ehrenamtlichen Wunscherfüller Birgitt, Tanja und Florian holten Johann und seine Gattin von zu Hause ab“, so der Verein. Schon als die Helfer eintrafen, strahlte Johann über das ganze Gesicht, trotz seiner gesundheitlichen Beschwerden.

Johanns Abenteuer beginnt trotz widriger Wetterbedingungen

Doch ein Blick aus dem Fenster sorgte damals für Stirnrunzeln: Es regnete in Strömen und der Verkehrsfunk meldete Überschwemmungen. Würde der Ausflug wirklich stattfinden? Doch das Team des Vereins der „Rollenden Engeln“ war bestens vorbereitet und ließ sich nicht beirren.

Nach stürmischer Anreise: Regen weicht, als Johann seine Familie trifft

Nach drei Stunden auf den regennassen Straßen erreichten sie das Freilichtmuseum in Stübing, Steiermark. Und wie durch ein Wunder: kein Tropfen Regen weit und breit. Die Familie wartete bereits auf den schwerkranken Johann – Kinder, Enkel und Geschwister hatten sich versammelt, um gemeinsam diesen besonderen Tag zu verbringen.

©Verein Rollende Engel Die ehrenamtlichen Wunscherfüller bringen Johann nach Stübing – trotz stürmischem Wetter. ©Verein Rollende Engel Johann und seine Familie im Freilichtmuseum: Ein Moment voller Freude und Erinnerungen.

„Man merkte, wie sehr er dabei aufblühte und keine Schmerzen verspürte“

Dank einer Sondergenehmigung des Museums durfte das Fahrzeug der Wunscherfüller direkt auf das Gelände fahren, damit Johann alle Ecken des Museums ohne Mühe erreichen konnte. Für Johann war es eine Reise in die Vergangenheit. Mit leuchtenden Augen erzählte er von den Gebäuden und der Geschichte seiner Heimat. „Man merkte, wie sehr er dabei aufblühte und keine Schmerzen verspürte“, schildern die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins. Fotos wurden gemacht, alte Geschichten erzählt – der Tag gehörte ganz Johann und seiner Familie.

Johann genießt kostbare Momente mit seinen Liebsten

Ein Highlight des Tages war das gemeinsame Mittagessen im Museumsgasthaus. Für Johann wurde alles speziell vorbereitet, damit er seine Zeit im Kreise seiner Liebsten entspannt genießen konnte. Doch wie so oft, wenn es am schönsten ist, zieht das Unwetter wieder auf. Eine Sturmwarnung zwang die Gruppe, das Gelände frühzeitig zu verlassen.

„Mach’s gut, meine alte Heimat“

Noch schnell schossen sie die letzten Erinnerungsfotos. Während der Rückfahrt aus dem Museum richtete Johann seinen Blick zurück und flüsterte: „Mach’s gut, meine alte Heimat.“ Ein emotionaler Moment für alle, die dabei waren. Auf der stürmischen Rückfahrt schlief Johann tief und fest ein. Der Verein „Rollende Engel“ berichtete: „Er träumte wohl von dieser schönen Wunscherfüllung.“

©Verein Rollende Engel Trotz seiner Krankheit blühte Johann an diesem besonderen Tag sichtbar auf.