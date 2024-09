Frau stürzte in ihrer Wohnung: FF Arnoldstein rückte zu Türöffnung aus

Die Freiwillige Feuerwehr Arnoldstein musste heute Nachmittag eine Wohnungstür öffnen, um einer Frau in Not zu helfen.

Die Freiwillige Feuerwehr Arnoldstein musste heute Nachmittag eine Wohnungstür öffnen, um einer Frau in Not zu helfen.

Veröffentlicht am 21. September 2024, 18:11 / ©FF Arnolstein

Am Samstag, dem 21. September 2024 um 14.18 wurde die Freiwillige Feuerwehr Arnoldstein auf Anforderung der Polizei Arnoldstein zu einer Türöffnung in die Revelantsiedlung gerufen. Eine ältere Dame war in ihrer Wohnung gestürzt und konnte durch Rufen die Nachbarn auf sich aufmerksam machen, welche die Polizei verständigten.

Wohnungstür konnte ohne Beschädigung geöffnet werden

Nach erkundenden der Lage wurde die Feuerwehr hinzugerufen. Nach nur kurzer Zeit konnte die Wohnungstür ohne Beschädigung geöffnet werden. Die Frau wies keine sichtbaren Verletzungen auf und wurde aus der misslichen Lage befreit.