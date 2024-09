20-Jährige nach Sturz aus 2. Stock in künstlichen Tiefschlaf versetzt

Während einer Musikveranstaltung wollten mehrere Personen gegen 0.45 Uhr im Außenbereich über eine Terrassenabsperrung und einen Fenstervorsprung im zweiten Stock in den VIP-Bereich gelangen. Dabei rutschte eine 20-jährige Österreicherin ab und fiel aus einer Höhe von etwa 10 bis 15 Metern. Der Aufprall erfolgte vermutlich am Grünstreifen neben der Hauptstraße. „Die 20-Jährige wurde durch den Aufprall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt von der Rettung in den Schockraum des LKH Innsbruck verbracht. Sie wurde dort in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt“, heißt es seitens der Polizei