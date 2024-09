Mit Auto kollidiert: Motorradfahrer (56) verletzt ins LKH eingeliefert

Veröffentlicht am 21. September 2024, 18:49 / ©Canva

Am heutigen Samstag, 21. September 2024, um 14.25 Uhr lenkte ein 56-jähriger Mann aus Klagenfurt ein Motorrad auf der Rosegger Landesstraße (L 52) von Rosegg in Richtung Selpritsch. In Selpritsch wollte er nach links auf die Selpritscher Straße (L 60) abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einem 47-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach.

Mit der Rettung ins LKH Villach

Der Lenker des Motorrades kam dabei zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Der Auto-Lenker blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.09.2024 um 18:51 Uhr aktualisiert