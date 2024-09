Brandalarm in der Werkshalle: Elektro-Gabelstapler fing Feuer

In der Werkshalle einer Firma in Kötschach-Mauthen, Kärnten, kam es zwischen Freitag, dem 20. September 2024, 18 Uhr, und Samstag, dem 21. September 2024, 15.05 Uhr, zu einem Schwelbrand an einem E-Gabelstapler. Der 39-jährige Geschäftsführer entdeckte den Brand zufällig, während er den Stapler betankte.

E-Gabelstapler in Wasserbad gekühlt, keine Verletzten

Dank seiner schnellen Reaktion konnte er das glühende Gerät mit einem anderen Stapler ins Freie bringen und so weitere Schäden verhindern. Die Feuerwehr Kötschach-Mauthen rückte mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an. Der E-Gabelstapler wurde in ein Wasserbad eines Metallcontainers gehoben, um die Akkus zu kühlen. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. „Am Gabelstapler entstand Totalschaden. In der Werkshalle entstand durch die Rauchgas- und Rußniederschläge erheblicher Sachschaden“, heißt es seitens der Polizei abschließend.