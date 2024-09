Rauchentwicklung an CNC-Maschine: Feuerwehr verhindert Brand

Veröffentlicht am 21. September 2024, 19:02 / ©5 Minuten

Am heutigen Samstag, 21. September 2024 bediente ein 39-jähriger Maschinenführer aus dem Bezirk Hermagor eine CNC Holzleimbaumaschine in einer Firma. Um 15 Uhr bemerkte er leichte Rauchschwaden, die aus der Fangrinne für Sägespäne bei dieser Maschine, austraten. Er verständigte umgehend die Feuerwehr.

Erhitzter Keilriemen entzündete Sägespäne

Als Brandquelle konnte von den Einsatzkräften ein vermutlich durch starke Reibung bis zum Flammpunkt erhitzter Keilriemen entdeckt werden, welcher die umliegenden Sägespäne entzündete. Der Grund für die Reibung und die dadurch entstandenen Folgen am Keilriemen dürften wohl in den Riemenkreislauf eingedrungene Sägespäne gewesen sein. Es entstand lediglich geringer Sachschaden und Personen waren nicht gefährdet. Nach dem Brand aus konnte die Maschine wieder in Betrieb genommen werden.