Kampfansage an die Vienna Capitals: VSV will sich die ersten Punkte holen

Der EC iDM Wärmepumpen VSV will sich nach der Niederlage am Freitag die ersten Punkte für die Eishockeysaison 2024/2025 holen. Im Heimspiel gegen die Spusu Vienna Capitals wollen sie Vollgas geben.

Der EC iDM Wärmepumpen VSV will sich nach der Niederlage am Freitag die ersten Punkte für die Eishockeysaison 2024/2025 holen. Im Heimspiel gegen die Spusu Vienna Capitals wollen sie Vollgas geben.

Beim Heimauftakt gegen die Mannschaft aus der Hauptstadt muss eine kompaktere und effektivere Leistung her. Es war wohl nicht der erhoffte Start in die Saison 2024/25 für den EC iDM Wärmepumpen VSV.

VSV-Spieler lassen die Köpfe nicht hängen

Nichtsdestotrotz finden sich in der Kabine der „Adler“ keineswegs hängende Köpfe – vielmehr ist der Fokus auf das Heimspiel gegen die Spusu Vienna Capitals gerichtet. Nach der knappen Niederlage gilt es nun, an den defensiven und offensiven Unzulänglichkeiten zu arbeiten und sich auf das Spiel der Wiener vorzubereiten.

Schaust du dir das Eishockeyspiel an? Ja, ich bin sogar in der Eishalle! Ja aber ich schaue es mir gemütlich auf der Couch an. Nein, ich habe leider keine Zeit. Nein, das interessiert mich nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

VSV-Verteidiger Thomas Vallant will fokussierter auftreten

Zentral wird es dabei sein, weniger Scheibenverluste – sogenannte „Turnovers“ – zu produzieren, denn diese waren in der Begegnung in Slowenien mitunter spielentscheidend, weiß Verteidiger Thomas Vallant: „Wir haben gegen Laibach in vielen Situationen zu überhastet gespielt, im Spielaufbau zu viele Fehler gemacht und ihnen so unzählige Torgelegenheiten ermöglicht. Gegen Wien müssen wir defensiv kompakter und fokussierter auftreten, dann können wir auch unsere offensiven Qualitäten besser ausspielen.“

©EC VSV Am Bild: Verteidiger Thomas Vallant

Vallant: Schlüsselspieler mit starker Zweikampfbilanz

Eben jener Thomas Vallant war in der Vorbereitung und in der ersten Liga-Begegnung einer der defensiven Stützen, gewann über 55 Prozent seiner Zweikämpfe und zeigte seine berüchtigte physische Präsenz mit 13 Hits und vier geblockten Schüssen. Der gebürtige Wolfsberger geht mittlerweile übrigens in seine 14. Spielzeit in der ICEHL (International Central European Hockey League) erzielte dabei in 450 Einsätzen 18 Tore und 35 Assists.

Starke Balance bei den Vienna Capitals

Beim morgigen Gegner, den Spusu Vienna Capitals, ist das Augenmerk definitiv auf deren Balance aus Offensive und Defensive zu legen. Die Wiener haben mit Aljaz Predan, Jason Wilms und Zane Franklin drei vielversprechende Offensiv-Künstler im Team, die defensiv von den altbekannten Verteidigern Dominic Hackl und Mario Fischer abgesichert werden. Zudem haben sie mit Seamus Donohue und Jack Dougherty zwei spielstarke Verteidiger verpflichtet, deren Stärken im Spielaufbau zu verorten sind. Erstgenannter zeigte sein Können bereits in der letzten Saison, glänzte mit 14 Punkten aus 21 Spielen für die Wiener.

„In den Vorbereitungen hat man gesehen, dass wir es drauf haben!“

Positive Vorzeichen für die morgige Begegnung zeigen sich aber im Head-to-Head: Aus den letzten fünf Partien zwischen dem VSV und den Capitals in der Stadthalle gingen gar vier an die „Blau-Weißen“. In eben jener Begegnung schrieb Flügelstürmer John Hughes mit zwei Treffern an und zeigt sich vorsichtig optimistisch für die morgige Begegnung: „Die Niederlage vom Freitag gegen Laibach haben wir uns selbst zuzuschreiben. Hinten waren wir zu inkonsequent und vorne waren wir zu ineffektiv. Das gilt es sofort abzustellen und dann werden wir gegen Wien auch Punkte holen. In der Vorbereitung hat man ja gesehen, dass wir es drauf haben und offensiv sowie defensiv gut spielen können. Wir sind es den Fans schuldig!“

©VSV / Krammer Am Bild: Flügelstürmer John Hughes