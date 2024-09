Wohnbonus-Modell angenommen: Bedeutender Schritt zu fairen Mietpreisen

Klubobmann Janos Juvan kämpft seit Monaten für ein sozial gerechtes System beim Thema Wohnen. Sein Antrag auf Einführung eines Wohnbonus-Modells wurde am Mittwoch, dem 18. September 2024, im Ausschuss einstimmig angenommen. Damit ist der Weg frei für den notwendigen Beschluss des Gemeinderates. Dieser könnte bereits kommende Woche fallen.

©NEOS Am Bild: NEOS Klubobmann Janos Juvan.

Wohnbonus wird auf persönliche Lebensumstände angepasst

„Der Wohnbonus löst mehrere Probleme gleichzeitig. Er hilft der Stadt, das Thema Wohnen in den Griff zu bekommen und sorgt für soziale Gerechtigkeit. Statt jedem die gleiche Miete zu verrechnen, wird in unserem Vorschlag die soziale Bedürftigkeit regelmäßig bewertet und der Wohnbonus auf die persönlichen Lebensumstände angepasst. Ich freue mich, dass unser Vorschlag so breite Unterstützung im Ausschuss erhalten hat. In Zeiten wie diesen sind sozial faire Modelle das Gebot der Stunde“, sagt Juvan dazu.