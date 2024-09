Feuer in Haag: Feuerwehren bringen Dachstuhlbrand rasch unter Kontrolle

Mehrere Feuerwehren mussten heute Nachmittag zu einem Dachstuhlbrand in Haag ausrücken.

Veröffentlicht am 21. September 2024, 21:02 / ©Bezirksfeuerwehrkommandos Klagenfurt Land

Am späten Nachmittag des 21. September 2024 wurden die Freiwilligen Feuerwehren Ottmanach, Pischeldorf, St. Thomas am Zeiselberg und Timenitz sowie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt um 17.21 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in der Ortschaft Haag im Gemeindegebiet Magdalensberg alarmiert.

Bei der Anfahrt wurden bereits die Rauchsäule gesehen

Bereits bei der Anfahrt konnte die Rauchsäule von weitem gesehen werden. Im Dachstuhlbereich beim Übergang vom Balkon zum Wohnhaus kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand. Durch den Einsatz mehrerer Trupps mit schwerem Atemschutz konnte der Brand schnell eingedämmt und gelöscht werden. Anschließend wurde der gesamte Bereich mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.