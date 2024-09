Motorradfahrer verliert Kontrolle in Kurve und kracht gegen Leitschiene

Heute kam es auf der Gurktal Bundesstraße (B 93) in Kärnten zu einem schweren Unfall. Ein 41-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, verlor in einer Rechtskurve in der Gemeinde Albeck die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte ohne Fremdeinwirkung.

41-Jähriger prallte gegen die Leitschiene

Der Mann rutschte samt Motorrad über die Gegenfahrbahn und prallte schließlich gegen die Leitschiene. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung wurde der verletzte Biker von der Rettung ins LKH Villach gebracht. „Am Motorrad entstand schwerer Sachschaden“, heißt es abschließend seitens der Polizei.

