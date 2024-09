Todessturz bei Wanderung: Kärntnerin (68) in Südtirol verstorben

Ein schrecklicher Unfall hat sich in Südtirol ereignet. Eine Kärntnerin war 150 Meter weit abgestürzt.

Veröffentlicht am 21. September 2024, 21:18 / ©Fotomontage: Pexels / SİNAN ÖNDER & RK / Trummer

Es war eine Kärntner Wandergruppe, die gestern, am 20. September, nach Südtirol gefahren ist. Dort sind sie erst mit der Bergbahn auf den Rosskopf gefahren und anschließend auf das so genannte Köpfl (2.189 Meter) aufgestiegen. Nachdem sie dort kurz geblieben sind, stiegen einige von ihnen wieder ab in Richtung Bergstation. Die anderen haben sich dafür entschieden, bis zur Ochsenscharte über einen Grat zu wandern, wie das Nachrichtenportal „stol.it“ aus Südtirol berichtet.

Kärntnerin konnte nicht mehr gerettet werden

Nach etwa 100 Metern ist es dann kurz vor Mittag zu dem tragischen Unfall gekommen. Eine 68-jährige Frau ist aus noch unbekannte Ursache rund 150 Meter weit abgestürzt. Die übrigen Mitglieder der Gruppe hätten sofort Alarm geschlagen, woraufhin der Rettungshubschrauber herbeieilte. Die Kärntnerin konnte jedoch nicht mehr gerettet werden, sie verstarb noch an der Unfallstelle.