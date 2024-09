17-Jähriger bretterte mit 184 km/h über die Autobahn – Führerschein weg

Veröffentlicht am 21. September 2024, 21:28 / ©LPD Stmk/Makowecz

Am 21. September 2024 um 15.22 Uhr lenkte ein 17-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan ein Auto auf der Südautobahn (A 2) Knoten West in Klagenfurt Richtung stadteinwärts. Dabei fuhr er mit einer Geschwindigkeit von 184 km/h und überschritt damit die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um 84 km/h.

Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen

Die Geschwindigkeitsüberschreitung wurde mit einem Lasermessgerät festgestellt. Der Lenker (Besitzer eines Probeführerscheines) wurde zu einer Fahrzeugkontrolle angehalten. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen. Er wird der Behörde angezeigt.