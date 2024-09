Parfum-Diebstahlserie? Unbekannter Täter schlug auch in St. Veit zu

Am 21. September 2024 gegen 17.18 Uhr stahl ein bisher unbekannter Täter in einem Geschäft in St. Veit an der Glan mehrere hochpreisige Parfums. Dabei verwendete der unbekannte Täter eine präparierte Einkaufstasche.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ

Danach ging er an der Kasse vorbei, wobei er von der Kassiererin wegen seines verdächtigen Verhaltens angesprochen wurde. In weiterer Folge ergriff der unbekannte Täter die Flucht und lief in unbekannte Richtung davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bis dato negativ.

Zusammenhang mit Diebstahl in Klagenfurt wird ermittelt

Die genaue Höhe des Schadens ist nicht bekannt, dürfte jedoch mehrere hundert Euro betragen. Ob ein Zusammenhang mit dem heutigen Parfumdiebstahl in Klagenfurt besteht, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.