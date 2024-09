Hochdruckgebiet sorgt für strahlenden Sonnenschein – bis zu 24 Grad

Am Nachmittag ziehen zwar von Westen her einige hohe Wolken auf, doch Niederschläge sind kaum zu erwarten. Lediglich in Tirol und Vorarlberg könnten vereinzelt ein paar Regentropfen fallen. Der Wind bleibt schwach und weht überwiegend aus östlichen bis südlichen Richtungen. In der Wiener Gegend kann er jedoch auch mäßig auffrischen. Die Temperaturen in der Früh liegen zwischen 5 und 11 Grad, während die Tageshöchstwerte angenehm bei 18 bis 24 Grad liegen, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.