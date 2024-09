Nebel adé: Kärnten genießt am Sonntag einen goldenen Herbsttag

Veröffentlicht am 21. September 2024, 21:46 / ©5 Minuten

Am Sonntagmorgen zeigen sich in Kärnten nur vereinzelt Nebel- und Hochnebelfelder, die sich rasch auflösen. Ab dem Nachmittag erstrahlt das gesamte Land unter strahlendem Sonnenschein, viele Regionen genießen sogar einen wolkenlosen Himmel. Im Laufe des Nachmittags ziehen von Westen her hohe, dünne Schleierwolken auf, die erste Hinweise auf eine bevorstehende Wetteränderung geben. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 17 und 22 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.