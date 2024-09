„Tägliche Turnstunde“: Kärnten als Vorbild für Bewegung und Bildung

Kärnten ist durch die Kooperation von Bildungs-, Sport- und Gesundheitsreferat Vorbild für ganz Österreich, weil damit die Verquickung von Lernerfolg, Sport bzw. Bewegung als Selbstverständlichkeit, Prävention und Gesundheitsbewusstsein erfolgt.

Projekt hat volkswirtschaftliche Auswirkungen

„Die tägliche Bewegungseinheit ist mehr als nur eine Turnstunde, dieses Projekt hat volkswirtschaftliche Auswirkungen in mehrfacher Hinsicht. Sie fördert die soziale Kompetenz der Kinder, ihre Beweglichkeit, den Teamgeist und das Bewusstsein, dass Bewegung gesund ist und damit zum täglichen Leben gehören soll – alles, was man im Leben braucht. Prävention durch Sport und Bewegung startet bereits im elementarpädagogischen Bereich, der ersten Bildungsstufe, die unsere Kinder erklimmen“, fasst Landeshauptmann Peter Kaiser zusammen.

Knapp 7.000 Kinder nehmen an Erfolgsprojekt teil

Durch die übergreifende Thematik seien in Kärnten drei Referate betroffen und damit die Ausweitung auf weitere Gemeinden bzw. Schulen und Kindergärten möglich. „Fast 7.000 Kinder in 44 Gemeinden, 32 Schulen und 41 Kindergärten erleben nun, wie wichtig Bewegung ist, haben Spaß und werden so vielleicht auch an den Vereinssport herangeführt“, so Kaiser.

Land Kärnten wendet eine Million Euro auf

In Summe wende das Land Kärnten eine Million Euro auf, um die Bewegungsfreude der Kinder zu forcieren, um sie an den Sport heranzuführen und um den negativen Auswirkungen auf Körper, Gesundheit und Körperhaltung durch technische Geräte entgegenzutreten. In das Pilotprojekt sind auch die Schwimmoffensive, Leichtathletikoffensive, die Wintersportoffensive oder das Schulsportservice sowie der Tag des Sports des Landes Kärnten eingebunden. Finanziert wird das Projekt über Bundes- und Landesmittel. Von Seiten des Bundes werden pro Jahr 534.441.000 Euro beigesteuert, das Land Kärnten fördert die „Tägliche Bewegungseinheit in der Region Carnica+ inklusive der Ausrollung“ jährlich mit 180.000 Euro.

Den Kleinsten die Freude an Bewegung näher bringen

Ebenso betont Bildungsreferent Daniel Fellner die Notwendigkeit täglicher Bewegungseinheiten in Kärntens elementaren Bildungseinrichtungen. „Ein Nebeneffekt der zunehmenden Digitalisierung ist leider auch ein wachsender Bewegungsmangel. Kinder halten sich heute zunehmend im digitalen Universum auf, schon im Kindergartenalter bedienen viele Handys und Co. Mit der täglichen Turnstunde wollen wir deshalb schon den Kleinsten die Freude an Bewegung näherbringen und Kinder in den elementarpädagogischen Einrichtungen so früh wie möglich zum Sporteln und Bewegen animieren“, hält Fellner fest.

„Bewegung ist so etwas wie eine Wunderpille“

Kärntens Gesundheitsreferentin Beate Prettner ist die einzige aller Gesundheitsreferenten Österreichs, die dieses Projekt in einem Bundesland unterstützt. „Bewegung ist so etwas wie eine Wunderpille: Sie hilft wesentlich mit, gewisse Krankheiten zu vermeiden. Zudem kann Bewegung erwiesenermaßen die Medikamenten-Notwendigkeit reduzieren. Daher bin ich mit vollem Herzen bei diesem Projekt dabei. Mehr Bewegung bedeutet auf lange Sicht gesündere Menschen und damit weniger Kosten im Gesundheitssystem“, betonte Prettner.

„Bewegung muss ein fixer Bestandteil sein“

Selbst Hans Niessl, Präsident der Sport Austria, der für diesen Termin extra nach Kärnten gekommen ist, streicht die Vorbildfunktion Kärntens heraus. Es sei das einzige Bundesland, in dem drei Referenten in dieser Sache an einem Tisch sitzen und kooperieren und damit die Prävention massiv forcieren. „Kärntens Politik sieht Lernen, Bewegen und Gesundheit als Einheit. Um älter und vor allem länger gesund zu bleiben, wird die Basis im Kindergartenalter gelegt. Bewegung muss ein fixer Bestandteil einer und eines jeden sein“, erklärte Niessl.

Dank an die Bewegungscoaches

Landessportdirektor Arno Arthofer dankte vor allem den drei Sportverbänden in Kärnten, ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION, die die Bewegungscoaches in die Schulen und Kindergärten schicken und die damit auch eine Grundlage für den Nachwuchs im Vereinssport und damit dem allgemeinen wie dem Spitzensport legen.

18 Stunden in der Woche mit den Kindern turnen

In der Schule in Landskron werden die Bewegungscoaches beispielsweise 18 Stunden in der Woche mit den Kindern turnen, sie spielerisch zum Bewegen animieren, ihnen die Freude und den Spaß am Herumtollen beibringen. Auch die Direktorin Ulrike Fessl bestätigte die Freude der Kinder, wenn die Bewegungscoaches ins Haus kommen und dass auch im Freien Turn- bzw. Bewegungsstunden erfolgen werden.