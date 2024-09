VSV Unihockey startet mit Sieg in Ungarn – weiteres Duell folgt

Der VSV Unihockey steht vor einem wichtigen Wochenende in der IFL (International Floorball League). Am heutigen Samstag, dem 21. September 2024, um 16.40 Uhr, traf das Team in Ungarn auf die IBK Cartoon Heroes. Der VSV Unihockey siegte mit 14-3 und konnte sich somit für den ersten Spieltag wertvolle Punkte holen,

Schwieriges Duell gegen Phoenix Fireball

Nur einen Tag später, am Sonntag, dem 22. September 2024, geht es dann gegen Phoenix Fireball. Auch dieses Spiel wird eine echte Herausforderung, denn die Ungarn schlossen in der letzten Saison den Grunddurchgang auf Platz drei ab.

Erstes Heimspiel findet am 26. Oktober statt

Trainer und Spieler sind hoch motiviert, die Reise nach Ungarn erfolgreich zu gestalten und die Weichen für eine erfolgreiche Saison zu stellen. Nach zwei weiteren Auswärtsspielen in Slowenien, findet das erste Heimspiel in dieser Saison erst am 26. Oktobern 2024 (gegen Borovnica, SLO) in der Villacher Ballspielhalle statt.