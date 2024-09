Spirituelle Klänge & freies Essen: Sikh-Prozession in Klagenfurt

Am Sonntag heißt es „Nagar Kirtan“ in der Klagenfurter Innenstadt. Ab 11 Uhr findet eine Prozession der Sikh-Glaubensgemeinschaft statt, die vom Gasthof Krall bis zum Billa-Parkplatz in der St. Veiter Straße und wieder zurück gehen wird.

Gemeinsames Singen von Hymnen

Das Motto der Prozession setzt sich aus den Begriffen „Nagar“ für „Ortschaft“ und „Kirtan“ für „das Singen von Hymnen“ zusammen. „,Nagar Kirtan‘ ist eine Sikh-Prozession, bei der die Botschaft von unseren Göttern verbreitet wird und Gebetslieder in der Form von Hymnen gesungen werden. ,Nagar Kirtan‘ findet immer dort statt, wo eine Gemeinschaft von Sikhs lebt“, erklärt Atamjeet Boparai von der Sikh-Gemeinschaft Klagenfurt gegenüber 5 Minuten. Die religiöse Prozession beginnt mit einem Gebet und wird von fünf Fahnenträger geführt, gefolgt von fünf Geliebten, die jeweils ein „Kirpan“ (Schwert) halten. Eine Besonderheit, die wohl nicht bei vielen religiösen Prozessionen im Mittelpunkt steht: „Während der gesamten Prozession üben Freiwillige selbstlosen Dienst in allen Bereichen aus: vom Zubereiten und Austeilen von kostenloser vegetarischer Küche bis hin zum Reinigen der Straßen“, so Boparai. Auch eine Kampfkunstübung wird von trainierten Sikhs durchgeführt werden. Am Ende der Prozession gibt es für alle anwesenden „Langar“ (freie vegetarische Küche).

Verkehrsbeschränkungen aufgrund von Sikh-Prozession

Die Prozession wird laut Boparai unter Polizeischutz stehen. Die Ordnungshüter werden dafür sorgen, dass die Sikh-Community die abgesprochene Route friedlich begehen kann. Im Zuge dessen kommt es auch zu Verkehrseinschränkungen: Von 12 bis 15 Uhr wird es Einschränkungen bei den Buslinien A, B, 4 und 5 geben. Die Route der Prozession beginnt beim Gasthaus Krall und führt über die Ehrentaler Straße – Dammgasse – Pischeldorfer Straße – Morogasse über die St. Veiter Straße – es folgt ein Zwischenstopp auf dem Billa Parkplatz, danach geht es weiter zur Ehrentaler Straße und zurück zum Gasthaus Krall.