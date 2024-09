Bei Rot abbiegen: Diskussionen um neue Regelung bei Villacher Kreuzung

An der Kreuzung Wiesensteig/Tiroler Straße dürfen Radfahrer nun auch bei Rot nach rechts abbiegen. Die Kennzeichnung erfolgt mit einem weißen Zusatzschild, auf dem ein grüner Pfeil nach rechts zu sehen ist. Radfahrer sollen dadurch die Möglichkeit haben, an Stellen wo es effizient und sicher möglich ist, schon vor Kraftfahrzeugen nach rechts in den Radweg abzubiegen. Daher ist dies bereits seit einigen Tagen erstmals auch in Villach an gewissen Stellen möglich.

Radfahrer müssen kurz anhalten

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass Radfahrer dennoch kurz anhalten müssen. Bei einem Zwischenstopp müssen sich die Radfahrer überzeugen, dass keine Behinderung oder Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu erwarten ist. „Erst dann ist die Weiterfahrt auch bei einer roten Ampel erlaubt“, sagt Jabali Adeh.

„Regelung eher todesmutig“

Eine Leserin äu´ßert sich zu der neuen Regelung und merkt an: „Bin selbst begeisterte Radfahrerin, jedoch ist diese Regelung eher todesmutig. Sinnig wäre, vorweg eine Helmpflicht und Kennzeichen einzuführen.“ Auch führt die Leserin weiter aus, dass eine geringe Pflichtabgabe von etwa 15 Euro jährlich der Mitfinanzierung beispielsweise zum Ausbau des Radwegnetzes dienen könnte oder auch beispielsweise für Sicherheitsfahrtrainings. Ein weiterer Leser meldet sich zur Neuregelung in Villach zu Wort und merkt an, dass er hoffe, dass den todesmutigen Radfahrern bewusst sei, dass diese Regelung nur an gekennzeichneten Kreuzungen gilt und nicht als Freibrief für jede rote Ampel gewertet werden kann. „Es gibt jetzt schon tagtäglich genug brenzlige Situationen, die vermeidbar wären, wenn sich alle Verkehrsteilnehmer in Rücksicht üben und der ein oder anderen Verkehrsregel auch Beachtung schenken würden“, so der Leser.

„Sehe keinen Nachteil“

Ein weiterer Leser schreibt: „Solange das nur für angrenzende Radwege gilt, ist das okay. Wenn es aber auch für die Straße gelten soll, dann wird mal wieder Verantwortung von den Radlern auf die Autofahrer umgewälzt.“ Eine Diskussionsteilnehmerin führt an, dass sie selbst Radfahrerin sei, sie jedoch diese Regelung als nicht notwendig empfinde, sogar eher als irritierend, da man eher auf die Ampel schaue. Eine weitere Leserin schreibt, dass sie nur Autofahrerin sei, sie aber in keiner Weise irgendeinen Nachteil sehe. „Wenn der Radfahrer kurz stehenbleibt, wie verordnet schaut, ob ein Fußgänger über die Straße gehen will oder ein Rad von links kommt, kann es keine Einwände geben! Jeder Verkehrsteilnehmer hat die Vorschriften zu beachten und muss nicht die anderen verunglimpfen!“, so die Leserin abschließend.