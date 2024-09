Radfahrer (43) bei Kollision mit Auto verletzt: Keinen Helm getragen

Am gestrigen Samstagabend, dem 21. September kam es in Klagenfurt zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer, bei der der Radfahrer verletzt wurde.

Gestern, am 21. September, lenkte um 22.10 Uhr ein 78-jähriger Mann aus Klagenfurt sein Auto von der Paulitschgasse in Klagenfurt in Richtung der 10.-Oktober-Straße. Bei der Kreuzung mit der 10.-Oktober-Straße dürfte der 78-Jährige einen auf der 10.-Oktober-Straße, aus seiner Sicht von links kommenden, Radfahrer übersehen haben.

Radfahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades

Bei der anschließenden Kollision kam der Radfahrer, ein 43-jähriger Mann aus Klagenfurt, zu Sturz und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Der Radfahrer trug keinen Fahrradhelm. Er wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Der 78-jährige Lenker des Autos bliebt unverletzt.